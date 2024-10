Sulla scorta delle positive esperienze precedenti, in particolare dello scorso anno scolastico, e tenuto conto degli importanti obiettivi che persegue, la Giunta, su proposta dell’assessore con delega allo Sport Luca Zanacchi, ha approvato l’edizione 2024-25 del progetto “Giocare gli Sport per Apprendere” che vede a fianco del Comune, a livello organizzativo, il Panathlon Club Cremona, quale principale collaboratore a titolo gratuito, e il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale attraverso gli Istituti Comprensivi cittadini.

“Nel corso dell’edizione 2023-2024 il progetto, unico nel suo genere, ha dimostrato un significativo impatto sulla città: tutti gli Istituti Comprensivi cittadini coinvolti con 10 plessi di scuole primarie e 34 classi, oltre alle nove scuole per l’infanzia comunali con le undici sezioni “grandi” per un totale di quasi mille bambini, insieme a 12 realtà sportive locali che, mettendo a disposizione istruttori ed istruttrici sportivi, hanno garantito la realizzazione delle attività. I riscontri sia da parte delle scuole con gli insegnati referenti e gli alunni, sia quelli delle realtà sportive ma anche delle famiglie, hanno confermato l’importanza ed il successo nel progetto per i giovanissimi destinatari, nonché un significativo aumento della partecipazione che ci hanno spinto a riproporre il progetto anche per quest’anno scolastico”, dichiara l’assessore Luca Zanacchi.

“Promuovere l’attività motoria nella fascia di età tra i 5 ed i 10 anni, favorire lo sviluppo psico-fisico, diffondere i principi di uguaglianza, inclusione, non discriminazione, fair play, promuovere lo sviluppo dell’aspetto relazionale ed implementare le competenze dei docenti curricolari attraverso l’interazione con gli istruttori sportivi: sono questi gli obiettivi di ‘Giocare gli Sport per Apprendere’, e anche in questa nuova edizione si muoveranno insieme per raggiungerli il mondo dello sport, della scuola e naturalmente il Comune. Un sincero ringraziamento, infine, al Panathlon Club Cremona e allo staff dell’Ufficio Sport del Comune per l’organizzazione, alle associazioni sportive e alle scuole per la fiducia confermata nel progetto”, conclude l’assessore.

Le attività del progetto si svilupperanno da novembre 2024 a maggio 2025 nell’arco di 20 settimane. All’edizione 2024–2025 parteciperanno 12 scuole primarie cittadine con 34 classi (prime, seconde e terze) con 717 tra alunni ed alunne, e le scuole per l’infanzia comunali (grandi e miste), con 13 sezioni con 301 tra bambini e bambine. Le attività saranno garantite grazie all’intervento di 12 realtà sportive cittadine specializzate in altrettante discipline sportive: C.S.I. Comitato Territoriale di Cremona, UISP Comitato Territoriale di Cremona, Dinamo Zaist, Sansebasket, Vanoli Young, Artistica Gymnica, Red Black Roller Team, Accademia d’Armi Fratelli Di Dio Emma, Minervium Academy, Atletica Arvedi, Kodokan Cremona, Canottieri “Leonida Bissolati”.

