Era un dj molto conosciuto Aldo Milani, il 48enne deceduto martedi pomeriggio lungo la Soncinese, dopo essere uscito di strada mentre era alla guida della sua Fiat Grande Punto a Casalmorano.

48 anni, residente a Orzinuovi, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del mezzo, che ha attraversato la carreggiata finendo sulla corsia opposta e sbattendo contro il guard rail. Inutili purtroppo i soccorsi giunti immediatamente sul posto.

“Per tanti era Aldo Milani per molti era #DjGordito”, si legge in un post del gruppo facebook “Parola d’ordine ballare”: con uno schianto se n’è andata via una persona, con un sorriso che illuminava anche il suo sguardo, probabilmente adesso sarà un faro per gli angeli illuminando le loro serate con la musica che a noi piaceva tanto. Mancherai a tutti, ci mancheranno le tue serate e la tua affabile gentilezza, che noi ricambiamo con affetto”.

