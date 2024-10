Tragico schianto nel tardo pomeriggio di martedì lungo la via Bergamo, poco dopo il comune di Casalmorano, dove un’auto è finita fuori strada. Vittima è Aldo Milani, 48 anni, di Orzinuovi.

Erano circa le 17.40 quando si è verificato lo schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e ben due auto mediche, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimare l’uomo, le cui condizioni sono però apparse da subito come disperate. Il 48enne è morto poco dopo, prima che fosse possibile trasportarlo in pronto soccorso.

Dei rilievi del caso si stanno occupando i Carabinieri di Soresina. Secondo una prima ricostruzione della dinamica il 48enne stava viaggiando a bordo della propria auto, una Fiat Grande Punto, in direzione Soncino lungo la direttrice, quando all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a invadere la corsia opposta e strisciando contro il guard rail per una decina di metri. La vettura ha quindi terminato la propria corsa volando nel campo di mais a bordo strada.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Pizzighettone, che hanno gestito la viabilità, rimasta bloccata durante le operazioni di soccorso e durante i rilievi. lb

