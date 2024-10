ITS Academy Cremona, buone notizie per gli studenti: tutti già assunti i 19 giovani diplomati con qualifica europea del corso di “Automazione e Innovazione per la transizione ecologica”. A Cremona si è conclusa il 25 ottobre l’ultima delle 3 prove dell’esame finale sostenuto dagli studenti del secondo anno del corso ITS “Automazione e Innovazione per la Transizione Ecologica” per il conseguimento del Diploma Europeo di “Tecnico superiore per i sistemi meccatronici”.

L’esame finale dell’ITS Academy prevede 3 prove: una scritta, una pratico-tecnica e una orale e permette di ottenere un diploma di V livello EQF valido in tutta Europa. Il dato più significativo: dei 21 studenti iscritti, 11 hanno frequentato il secondo anno di corso con un contratto di lavoro part-time o di apprendistato di III livello, mentre dei 19 ragazzi ammessi all’esame finale, tutti hanno già un contratto di lavoro nelle aziende che li hanno ospitati durante il tirocinio formativo.

Un successo che era nell’aria: la qualità del biennio di formazione duale è altissima, oltre agli esperti del mondo aziendale, l’Università Statale di Milano (socio Fondatore della Fondazione) hanno collaborato il Politecnico di Cremona, Telmotor, VHIT Spa, Foma Spa, Barilla SpA, SNAM Spa che hanno aperto le porte alle loro realtà o partecipando alle docenze con i loro esperti.

Particolarmente brillanti sono stati Francesco Zananboni, unico 100/100, già assunto nel II anno di corso con un contratto di apprendistato di III, Alessandro Ventriglia, e Manar Jibilou, unica ragazza del corso. Le aziende di destinazione, che prima hanno ospitato in tirocinio curriculare gli studenti, sono state concordate insieme agli studenti e ai coordinatori del corso in base alle competenze e ai talenti sviluppati nell’arco del percorso. Fondamentale il coinvolgimento delle aziende, sia nella parte di aula e laboratori, sia nella formazione on the job della classe.

© Riproduzione riservata