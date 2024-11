Sono state pubblicate il 31 ottobre dall’Ufficio scolastico regionale le assegnazioni delle dirigenze scolastiche ancora vacanti in Lombardia, rimaste bloccate in seguito ai ricorsi al Tar dello scorso agosto che avevano lasciato in sospeso gli esiti del concorso riservato. 519 le assunzioni in tutta Italia. Queste le sedi vacanti in provincia di Cremona, finora rette da presidi reggenti, con i rispettivi titolari:

Liceo Scienze Umane Anguissola, Cremona: Roberto Calabrese

Istituto superiore Stanga: Carmelo Marino

IC Fermi, Montodine: Donatella Maugeri

IC Falcone e Borsellino, Offanengo: Amalia Panebianco

IC Pizzighettone: Cristina Grasso

IC Giovanni XXIII, Soncino: Amalia Schiavone

IC Marconi, Casalmaggiore: Maria Lucia Di Donato

IC Crema2: Maria Luigia Orlandi

Resterà a reggenza invece l’IC di Casalbuttano, a cui non è stato destinato un titolare.

Tra il 6 e 7 novembre i nuovi dirigenti saranno convocati all’Ufficio Scolastico Regionale per sottoscrivere il contratto e solo a quel punto si avrà la certezza della loro assunzione. Saranno quindi operativi dall’11 novembre mentre la decorrenza giuridica partirà dal 1 settembre.

© Riproduzione riservata