Roma, cade pezzo cornicione da chiesa in via del Corso: 51enne ferito

(Adnkronos) – Intorno alle 10 pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in Via del Corso 45 per una caduta di alcune parti di cornicione dalla Chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria. Un uomo italiano di 51 anni è rimasto leggermente ferito e condotto all’ospedale Fatebenefratelli per le medicazioni del caso. I Vigili del Fuoco sopraggiunti sul posto, hanno disposto il transennamento dell’area.