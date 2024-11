È stato eseguito dalla Polizia di Stato l’arresto di un cremonese di 30 anni in esecuzione del provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, che ha revocato la misura dei domiciliari sostituendola con la custodia in carcere.

L’uomo era stato condannato nel 2023 per il reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Sin da subito però gli investigatori della Squadra Mobile e gli operatori della Squadra Volante della Questura di Cremona avevano notato come il giovane continuasse a violare le prescrizioni imposte dall’Autorità. Non solo è stato sorpreso restare al di fuori del proprio domicilio oltre l’orario consentito, ma anche in un locale vicino alla casa della vittima del reato.

A settembre addirittura è stato sorpreso dalla Polizia mentre entrava nel condominio in cui vive la ex fidanzata, in violazione del divieto imposto di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei frequentati.

All’uomo, pertanto, è stata ripristinata la pena detentiva della custodia in carcere. Dopo le ricerche, è stato condotto dagli operatori della Squadra Mobile nella casa circondariale di Cremona, dove dovrà scontare il residuo della pena.

© Riproduzione riservata