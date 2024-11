Forzinetti “Il comune di Palermo al fianco delle attività produttive”

PALERMO (ITALPRESS) – “Interveniamo con un bando per finanziare le nuove imprese e ridisegnare l’assetto di alcune aree degradate come piazzale Ungheria e alcune zone del centro storico, che dobbiamo immaginare sotto una chiave diversa da quello che rappresentano oggi. Vogliamo inoltre potenziare gli investimenti sulle attività produttive già esistenti con misure come quella antiracket, il cui importo complessivo supera il milione di euro: tale misura si rivolge a quelle imprese che hanno subito tentativi di estorsione, abbiamo registrato la mancanza di denuncia da parte di molti imprenditori e quest’avviso vuole essere un aiuto del Comune agli imprenditori onesti”. Così l’assessore comunale alle Attività produttive di Palermo, Giuliano Forzinetti, a margine della presentazione degli interventi a sostegno del mondo imprenditoriale della città con azioni finalizzate a rilanciarle, soprattutto nelle aree più critiche. “Alle imprese già esistenti – aggiunge – veniamo invece incontro con il potenziamento dei sistemi di videosorvegianza e il collegamento diretto alla nostra Control Room; infine puntiamo all’installazione di cassonetti intelligenti, con quest’intervento la raccolta potrà essere più ordinata e non arrecherà danno né ai residenti né agli imprenditori interessati”. xd8/vbo

© Riproduzione riservata