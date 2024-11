E’ spirato dopo l’arrivo in ospedale, a Brescia, Francesco B., 16 anni, il ragazzo che è sentito male questa mattina mentre rientrava in classe dopo l’intervallo nella sua scuola, CrForma, in via Cesari a Cremona. Una notizia che lascia sconvolti e attoniti e che spezza le flebili speranze che ancora restavano fino a poche ore fa.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e dopo i primi tentativi di rianimazione posti in atto dai professori e dal personale sanitario del 118 era stato deciso il trasporto in un ospedale di Brescia.

Il ragazzo era originario del quartiere Cambonino, lì aveva frequentato la scuola elementare e l’oratorio, al pari della sorella più piccola, poi la famiglia si è trasferita a Casanova del Morbasco. Ma nel quartiere tutti conoscono la famiglia e lì vivono ancora i nonni materni, persone molto inserite nella comunità e nella parrocchia.

