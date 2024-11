Real Madrid-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Champions League. Per la quarta giornata i rossoneri affronteranno oggi, martedì 5 novembre, al Bernabeu il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Partita speciale per il tecnico madridista, che a San Siro ha vissuto anni indimenticabili sia da giocatore che da allenatore, e che vuole regalare un sorriso ai suoi tifosi dopo la pesante sconfitta nel Clasico contro il Barcellona, ma soprattutto dopo l’alluvione che ha devastato Valencia e scosso la Spagna intera.

In classifica il Real insegue a 6 punti, dopo la vittoria in rimonta dell’ultima giornata contro il Borussia Dortmund. Il Milan invece ne ha 3, conquistati nell’ultimo turno contro il Bruges, battuto 3-1 a San Siro.

Il match tra Real Madrid e Milan è in programma oggi, martedì 5 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull’app SkyGo.