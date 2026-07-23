Centomila euro al Centro Civico di Ostiano, Vitari: “Investimento per la comunità”

“Con un mio emendamento all’assestamento di Bilancio di Regione Lombardia abbiamo previsto un contributo di 100.000 euro destinato al Comune di Ostiano per il cofinanziamento dell’intervento di manutenzione straordinaria del Centro Civico”. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari.

“Si tratta di un intervento concreto che consentirà di riqualificare uno spazio fondamentale per la vita sociale e associativa del paese. Investire nei luoghi di aggregazione significa rafforzare il tessuto delle nostre comunità e offrire servizi sempre migliori ai cittadini.

L’obiettivo è sostenere le amministrazioni locali nella realizzazione di opere attese e utili al territorio, mettendo a disposizione risorse regionali per interventi che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita delle persone.

Lavorare in sinergia con i Comuni è la strada giusta per dare risposte efficaci ai bisogni dei territori. Continuerò a impegnarmi affinché le risorse regionali possano tradursi in investimenti concreti per il Cremonese e per tutta la Lombardia”.

L’emendamento autorizza uno stanziamento di 100.000 euro per il 2027.

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