Francia, Mbappé non ci sarà contro l’Italia. Deschamps: “Scelta tecnica”

(Adnkronos) – Nella Francia che domenica 17 novembre affronterà l’Italia a Milano non ci sarà Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid, reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Milan in Champions, è stato infatti escluso dai convocati del ct Didier Deschamps. Alla base della decisione però non sembrano esserci motivi extra sportivi, che pure hanno agitato l’ultimo periodo dell’ex Psg, ma una semplice scelta tecnica.

“È stata una mia scelta, ma è meglio così”, ha dichiarato Deschamps, “ho parlato con lui e ho preso questa decisione. Non ho intenzione di discutere. Posso dire che Kylian voleva venire, ma anche che non sono i problemi extra sportivi dietro questa decisione”. Escluso dai convocati anche Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, mentre sono presenti diversi calciatori provenienti dalla Serie A: Theo Hernandez (Milan), Mateo Guendouzi (Lazio), Manu Koné (Roma) e Marcus Thuram (Inter).