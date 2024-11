Prosegue la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta del secco indifferenziato a Cremona, iniziata il 1° ottobre. Durante il mese di ottobre sono stati ritirati dai cittadini complessivamente 11.415 contenitori da 40 litri, 141 contenitori da 240 litri e circa 1.200 tessere elettroniche per l’apertura dei cassonetti condominiali: un totale di 12.770 consegne, pari a circa l’80% delle utenze convocate.

I residenti di Cremona sono invitati a ritirare il contenitore o la tessera presso il punto dedicato in Largo degli Sportivi – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 o il sabato dalle 9 alle 13 – preferibilmente nella settimana dedicata al proprio quartiere: dal 4 al 9 novembre Castello-Novati; dall’11 al 16 Boschetto-Migliaro- Cavatigozzi-S.Pedrengo-Cambonino; dal 18 al 23 Risorgimento-S.Ambrogio-Incrociatello-Via Sesto-Maristella e dal 25 al 30 novembre Borgo Loreto- S.Bernardo-Naviglio- Zaist- Stadio-Lucchini-Annona. I cittadini che ad

ottobre non si sono presentati durante il periodo di convocazione hanno comunque tempo fino al 30 novembre per ritirate il proprio kit.

Aprica ricorda che occorre presentarsi “con il modulo allegato alla lettera di convocazione debitamente compilato e restituire i sacchi azzurri avanzati al momento del ritiro del nuovo mastello o della tessera, a meno che la fornitura annuale non sia stata completamente esaurita o sia stata smarrita. In quest’ultimo caso, sarà necessario recarsi presso l’ufficio Tarip di via Geromini e compilare il modulo di smarrimento; una volta completata questa procedura, il nuovo mastello potrà essere ritirato presso l’ufficio stesso.

Ricordiamo inoltre che è possibile delegare un’altra persona presentando una delega firmata e una copia del documento di identità dell’intestatario dell’utenza”.

Tutte le informazioni relative al nuovo sistema di raccolta dell’indifferenziato sono consultabili sul sito web di Aprica al seguente link:

