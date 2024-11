Migranti, Orban: “Italia come Ungheria, governo decide poi Corte Ue dice no”

(Adnkronos) – In Europa c’è “una trappola”, che si chiama “attivismo giurisdizionale”. Per “non citare solo l’Ungheria”, è “la stessa storia quello che sta succedendo in Italia. E’ la stessa situazione: i governi prendono decisioni, poi una Corte a livello europeo decide negativamente”. Lo dice il primo ministro ungherese Viktor Orban, a Budapest al termine del summit dell’Epc, con un evidente riferimento all’accordo tra Italia e Albania sui migranti.

In questo modo, continua, “gli sviluppi nazionali seguono non le leggi nazionali, ma le decisioni europee, così l’intero sistema di difesa contro l’immigrazione nazionale collassa. Questa è la prassi che sperimentiamo regolarmente, che paralizza il governo nazionale. I governi nazionali in queste circostanze non possono dare leadership ai loro Paesi, perché in quasi tutti i Paesi la maggioranza delle persone è contraria all’immigrazione illegale”.

“E i governi nazionali – aggiunge – non possono soddisfare le richieste della gente: invece, devono spiegare che non possono agire a causa di leggi internazionali che sono al di sopra di loro. Questo pone un grosso punto di domanda sulla loro capacità di leadership. E chi diavolo voterebbe per un governo che non può guidare un Paese? Gli elettori non possono accettarlo: eleggono i leader perché li servano. Se gli attivisti giudiziari li fermano, questo è contro la democrazia. E’ una questione di sovraregolazione”, che sposta il piano decisionale “dal livello nazionale a quello europeo”, dice Orban.

Parlando della guerra in Ucraina, Orban spiega: “Quello di cui sto parlando non è la pace. La pace è il secondo passo. Il primo passo è il cessate il fuoco. La mia preoccupazione è che, se si pensa troppo e si parla troppo della soluzione di pace a lungo termine, del dopoguerra, possiamo ridurre la possibilità di avere un cessate il fuoco”.

“Non bisogna dimenticare – prosegue – che avere un’idea chiara di quale tipo di pace ci possa essere alla fine del conflitto non è una precondizione di un cessate il fuoco. Perché dove siamo in questo momento non c’è comunicazione. La prima precondizione di ogni pace è la comunicazione. E la precondizione della comunicazione è il cessate il fuoco: questa è la logica”.

“Quindi quello che sto sostenendo – aggiunge – è un cessate il fuoco, che dia spazio e tempo alle parti in guerra per comunicare e iniziare a negoziare sulla pace, smettendo di uccidersi a vicenda. Questa è la mia raccomandazione: si chiama cessate il fuoco. Sostengo innanzitutto il cessate il fuoco, perché questo è il primo passo verso la pace. Poi, dopo il cessate il fuoco, parliamo di quale potrebbe essere una pace che sia accettabile, durevole, a lungo termine per le parti in guerra, che è una questione difficile. In ogni caso ci vuole tempo per negoziare, ma prima c’è il cessate il fuoco”, ribadisce.

Orban spiega anche che durante il summit della Comunità Politica Europea nella discussione sui temi relativi alla sicurezza si sono registrate “visioni diverse”, ma c’è stato “accordo” sul fatto che in Europa “serve la pace il prima possibile” e che “non possiamo aspettare che ci difendano gli Usa”. Con le elezioni americane “si è chiuso un capitolo” e “il mondo cambierà velocemente”.

Quando Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane, “mi trovavo in Kirghizistan”, racconta in conferenza stampa, dove hanno “tradizioni diverse”, pertanto “ho rispettato solo in parte la promessa di brindare a champagne”, e “ci siamo affidati alla vodka” per festeggiare “questo fantastico risultato”.

Orban oggi a Budapest ha incontrato l’ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, per discutere delle questioni relative alla competitività dell’Ue. Lo comunica il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs, via social.

I colloqui “si sono concentrati sulle sfide alla competitività dell’Ue, con Draghi che ha fatto ricorso alla sua esperienza in qualità di autore di un recente rapporto strategico sull’argomento. Domani Draghi parteciperà anche al Consiglio Europeo informale a Budapest, aggiungendo una voce chiave alle discussioni sul futuro economico dell’Europa”.