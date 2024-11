Sabato 23 e 30 novembre 2024 si terranno due nuovi appuntamenti con “Arteassieme”, alla scoperta dei capolavori custoditi nel Palazzo Comunale di Cremona (Piazza del Comune, 8), dove l’arte incontra la salute mentale. Dopo il successo delle scorse edizioni, l’iniziativa promossa da Asst Cremona con Target Turismo, la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e l’associazione Come Together Odv torna ad emozionare e a far riflettere.

Dalle 14.30 le visite guidate da un gruppo di utenti, volontari, familiari, operatori del dell’Area Riabilitativa di Psichiatria, Esperti in Supporto tra Pari (ESP) e guide turistiche professionali. Per partecipare (massimo 25 persone per turno) è necessario prenotare.

Ideata dall’Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne dell’Asst di Cremona in collaborazione con l’Area Riabilitativa psichiatrica dell’Asst di Cremona, “Arteassieme” ha un triplice scopo: favorire l’inclusione sociale e il benessere delle persone interessate da un problema di salute mentale, promuovere un’azione anti-stigma e valorizzare il patrimonio artistico della Città di Cremona.

COME PARTECIPARE: sabato 23 e 30 novembre 2024, dalle ore 14.30, Palazzo Comunale di Cremona (Piazza del Comune, 8). Per prenotare, scrivere una e-mail a prenotazioni@targetturismo.com o telefonare al 379 1165691

