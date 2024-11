Amara sorpresa ieri pomeriggio in via dell’Annona da parte della consigliera comunale Fabila Barcellari: sul marciapiede, accanto a un albero, ha trovato un gatto privo di vita avvolto in una coperta dentro una borsa in plastica.

“Stavo pedalando verso casa quando la mia attenzione è stata catturata da quella borsa …ma come si fa ad abbandonare un micio morto in strada?” ha scritto sulla sua pagina Facebook. Quindi ha avvisato il Comune affinchè l’animale venisse recuperato.

