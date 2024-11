Cento anni fa veniva costituita l’associazione degli ex alunni degli orfanotrofi cremonesi ed ex Istituto Manini intitolata a Lazzaro Chiappari, un gruppo di mutuo aiuto per supportare gli ax allievi in difficoltà.

Oggi, con i suoi compiti cambiati ma sempre uguale nello spirito che anima i fondatori, si è tenuta la consueta giornata annuale che quindi avrà un valore ancora più importante.

Dopo il ritrovo dei soci e dei famigliari e la messa nella chiesa di san siro, la posa della corona d’alloro alla lapide degli ex allievi caduti in e la presentazione del volume che ripercorre la storia dell’associazione.

Il servizio di Simone Bacchetta

