Fiorentina-Verona 3-1, tripletta di Kean

(Adnkronos) – Sesta vittoria di fila per la Fiorentina che batte 3-1 il Verona tra le mura amiche dello stadio ‘Artemio Franchi’, in un match della 12/a giornata di Serie A. A decidere la partita la tripletta di Kean a segno al 4′, al 59′ e al 62′; inutile il momentaneo pari di Serdar al 18′.

In classifica i viola agganciano Napoli e Atalanta al primo posto con 25 punti, uno in più di Inter e Juventus, in attesa del big match di stasera tra gli azzurri di Conte e i nerazzurri di Inzaghi. I gialloblù restano fermi a quota 12 in tredicesima posizione insieme al Parma.