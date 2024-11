Continua la formazione della rete delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) sul territorio cremonese: dopo quella denominata Elettra, costituita nel Comune di Casalbuttano, è nata la Fondazione Cer Postumia Ets, a Sospiro. Questa fondazione gestirà la comunità energetica rinnovabile che si sviluppa a nord-est della città di Cremona, sotto due cabine elettriche primarie, ubicate nel Comune di Cella Dati e quella nel Comune di Pessina Cremonese.

I soci fondatori sono 15 enti: Comune di Sospiro, Comune di Vescovato, Comune di Pieve San Giacomo, Comune di Bonemerse, Comune di Malagnino, Comune di Grontardo, Parrocchia di Sospiro, Parrocchia di Vescovato, Parrocchia di Pescarolo, Parrocchia di Pieve San Giacomo, Parrocchia di Malagnino, Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, Fondazione Esilda e Francesco Soldi in Vescovato, Fondazione Elisabetta Germani in Cingia de’ Botti, Cosper Impresa Sociale in Pieve San Giacomo

I soci fondatori, all’atto costitutivo, hanno nominato i seguenti Consiglieri: Claudio Mariotti, con il ruolo di Presidente, Giorgio Gerelli, Giuseppe Superti, Roberto Bresciani, Davide Grandi. I soci fondatori hanno nominato Alberto Ori in qualità di sindaco con funzioni di revisore legale dei conti.

Sul territorio casalasco è stata invece costituita la Fondazione Cer Casalasco Viadanese Ets il cui atto costitutivo è stato firmato in mattinata presso il Comune di Viadana. La Cer di quest’area si sviluppa su un territorio sovra comunale del casalasco e del viadanese, sotteso sotto tre cabine elettriche primarie, quella ubicata nel Comune di Casalmaggiore, quella nel Comune di Viadana e quella nel Comune di Commessaggio.

I soci fondatori, all’atto costitutivo, hanno nominato i seguenti Consiglieri: Damiano Chiarini, con il ruolo di presidente, Arnaldo Zaffanella, Giovanni Sutti, Andrea Capelli, Alessandro Soncini. I soci fondatori hanno nominato Stefania Bellesia in qualità di sindaco con funzioni di revisore legale dei conti.

