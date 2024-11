Ancora senza vittorie in casa, la stagione della Vanoli Cremona che cede anche nel derby con Brescia 89 a 100 il risultato finale in una serata in cui la Leonessa ha tirato con percentuali inarrivabili, piegando una pur buona Cremona, forse la migliore vista in campo sul parquet di casa. Bene l’esordio del nuovo arrivato Payton Willis a segno con 24 punti, ma si è sentita l’assenza di Jones, alle prese con l’influenza.

Aria da derby al PalaRadi Cremona per la sfida tra Vanoli e Leonessa Brescia. Prima della palla a due un commosso minuto di silenzio per ricordare Chiara Galimberti seguito da un caloroso applauso. Cavina può contare sulla new entry Payton Willis che non parte dall’inizio a differenza di Phil Booth, schierato in partenza vista l’assenza di Jones influenzato, in quintetto anche Eboua, Davis, Lacey e Owens.

L’avvio è di quelli intensi con la Vanoli trascinata da Corey Davis autore di otto punti nei primi 5′ di gioco. Brescia però non fa sconti e, implacabile dalla distanza, mette a segno il primo parziale di 8 a 0 che rompe la partita sul 15 a 23. È Willis, entrato al 6′ di gioco, a svoltare con una tripla e un 3/3 dalla lunetta per i primi 6 punti in maglia Vanoli con cui si chiude il quarto sul 21-25.

Crollano le percentuali di Cremona in avvio di secondo periodo e Brescia può dilagare prendendosi 14 punti di margine, fino al 27 a 41. Ci pensa il solito di Davis con un gioco da tre punti a riportare fiducia in campo. La Germani non cede e tiene l’inerzia dalla sua con percentuali spaventose dalla distanza (10 su 14 nel primo tempo) e a rimbalzo (16 contro 11). Le squadre rientrano negli spogliatoi con gli ospiti avanti 54 a 41. Per Cremona c’è un Davis da 13 punti e 6 assist.

La qualità di Brescia non tradisce anche in avvio di terzo e i punti di distacco salgono a 17 (43 a 60), Cremona ha comunque il merito di provarci. Il PalaRadi insorge al secondo tecnico consecutivo ai danni di Booth prima e Cavina poi, mentre il divario cresce fino al +21 (60 a 81) quando mancano 100″ alla fine del terzo periodo che si chiude sul 67 a 85.

L’atteggiamento della Vanoli è quello giusto, anche se Brescia continua a macinare canestri e tiene le distanze. Un antisportivo a Bilan e una tripla di Lacey riportano speranze tra i sostenitori biancoblu che finalmente intravedono una chance di scendere sotto la doppia cifra di svantaggio quando mancano 5′ alla sirena. Due passaggi a vuoto di Cremona e il divario torna ad essere di 15 punti, per un’impresa che si fa sempre più ardua. È l’ex Joseph Mobio a chiuderla siglando la cifra tonda per la Leonessa.

Finisce 89 a 100 con 24 punti per Payton Willis, il migliore di giornata, Davis sigla 17 punti e 9 assist, mentre Paul Eboua si iscrive a referto con 11 punti; il migliore a rimbalzo è Owens con 7. La Brescia dell’ex Poeta porta sei uomini in doppia cifra con 18 punti di Rivers.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata