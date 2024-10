La Vanoli tiene il passo di una Virtus non irresistibile, ma non riesce a fare il colpaccio, vince la Virtus 74 a 69. Nel finale la maggiore profondità degli ospiti fa la differenza al cospetto di una Vanoli comunque in crescita. Jones conferma il momento positivo dopo Napoli e porta a casa 20 punti, bene anche Lacey, come sempre determinante nei momenti più delicati della gara, e Corey Davis autore di 15 punti. E se nel comparto italiani, Nikolic e Zampini fanno un ottimo lavoro, non si può dire lo stesso per Booth, ancora in difficoltà, ed Eboua che viaggia a corrente alternata.

Occhi puntati sul talento di Jones chiamato a confermarsi dopo la prestazione di Napoli. L’americano prende il ferro alla prima bomba, ma c’è fallo e dunque con tre liberi cancella fin da subito lo zero dal tabellone. La Vanoli difende con coraggio, costringendo gli ospiti all’errore e portandosi in vantaggio sul 9 a 5 in avvio. Cremona è protagonista di qualche passaggio a vuoto in attacco, ma concede poco in difesa e il quarto si chiude 20 a 15 per i ragazzi di coach Cavina con 6 punti di Jones e 5 di Lacey.

Non cambia la musica nel secondo periodo con la Vanoli che resta avanti di un paio di possessi, concentrando la propria energia in difesa per limitare il più possibile la qualità degli avversari. In attacco Cremona ha spesso bisogno di due o tre tentativi prima di trovare la via del canestro, ma questo non toglie lucidità alla manovra. Lacey e compagni corrono fino al +8 di massimo vantaggio sul 35-27, chiudendo il quarto sul 37-32. È Tajion Jones il migliore a referto con 10 punti, mentre Tariq Owens si distingue a rimbalzo con 6. Tra le Vu Nere si mette in mostra Cordienier con un paio di canestri di pregevole fattura per 8 punti totali.

Una buona Vanoli anche in avvio di terzo, nonostante Bologna in un lampo si porti fino al -1 39 a 38, prima di nuovo allungo targato Jones e Nikolic con 8 punti consecutivi. La Virtus reagisce e complici un paio di perse della Vanoli ribalta il risultato portandosi in vantaggio di un possesso 47-49. La Vanoli non si scompone e resta agganciata alla partita, fallendo la nuova occasione di sorpasso in chiusura di quarto, quando per tre volte mancano la correzione sotto canestro a un ferro di Phil Booth. All’ultimo riposo il tabellone recita 54 a 55. Nel frattempo i punti di Jones sono cresciuti fino al ventello, ma ci sono anche quattro falli ciascuno per Eboua e Owens.

Prove di fuga per Bologna in avvio di quarto, complici un paio di errori grossolani e un Booth ancora troppo sottotono. Gli ospiti si costruiscono 6 punti di vantaggio, prima che Davis trovi una tripla bella e impossibile per il -3 di Cremona. È poi il capitano a trovare la bomba del pareggio e a rimettere di nuovo tutto in equilibrio scatenando gli applausi del pubblico del PalaRadi. Il finale è tutto per gli emiliani con la Vanoli ormai in affanno e le rotazioni ridotte ormai al minimo. A 46″ dalla sirena i punti di distacco sono soltanto 3 e l’impresa appare sempre più impossibile. Finisce 69 a 74.

