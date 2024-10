La Vanoli Cremona trova finalmente la via del successo contro Napoli, trascinata da un Tajion Jones in serata di grazia. L’americano, con una prestazione stellare da 29 punti e 8 triple, ha guidato la squadra a una rimonta esaltante, chiudendo la gara sull’87-81 e regalando ai suoi la prima vittoria stagionale.

A un primo sguardo, in avvio di gara, sembrerebbe la Vanoli di sempre, quella concreta in difesa ma che fatica a trovare la strada del canestro in attacco, Napoli si spinge fino al 10 a 2, poi succede l’impensabile, si sblocca Tajion Jones. La guardia americana che non aveva impressionato nelle prime tre partite trova tre triple consecutive e scaccia via i fantasmi. La Vanoli appare più lucida e chiude il quarto in vantaggio 21-24.

Anche nel secondo è Jones show perchè mette altre due triple portando a cinque i centri consecutivi, sporcando la media di 5/5 solo negli ultimi due possessi e dimostrando la qualità di cui è capace, dando spettacolo dall’arco. Squadre al riposo con Napoli avanti di un punto sul 44-43. Cremona tira con il 71.4% da due e con il 38.4% da tre, grazie soprattutto a un ritrovato Tajion Jones.

Dopo il riposo Napoli sembra averne più e Cremona subisce trovandosi anche sul -8. Cremona sembra ancora una volta poco efficace in attacco, e i padroni di casa approfittano di un paio di passaggi a vuoto di Lacey e compagni. Cavina ci parla sopra, ma l’inerzia sembra sempre dalla parte dei partenopei. Se Jones continua comunque con la sua danza dall’arco, arrivano buone sensazioni anche da Phil Booth che mette a segno cinque punti nel periodo. Il terzo finisce sul 65 a 57.

Nell’ultima frazione di gioco, la Vanoli serra i ranghi in difesa e cerca nuove soluzioni in attacco affidandosi ancora una volta ai ritrovati americani. Due punti di Booth e altre due triple di incontenibile Jones riaprono i giochi fino al -3 di Cremona, con Davis che trova il -1 che riapre definitivamente la partita. Ci pensa poi l’ex Owens a trovare il pareggio sul 72 a 72 a metà del periodo. Cremona a quel punto prende in mano la partita e con un parziale di 12 a 0 non lascia più nulla agli avversari (72-81). Napoli ha il merito di riavvicinarsi fino al -2 sull’81 a 83 a 30″ dalla fine, ma la Vanoli ha troppa voglia di festeggiare il primo successo stagionale e la chiude in modo caparbio sull’81 a 87.

L’Mvp incontrastato della partita è Tajion Jones autore di 29 punti con 8/11 da tre per 23 di valutazione, così come Tariq Owens autore di una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. Bene anche Booth che ritrova ritmo e ne mette 12 a referto. 12 anche per Nikolic e 11 per Davis autore anche di 6 assist e 4 rimbalzi.

“Sono molto soddisfatto e contento d’avere giocato probabilmente la partita meno bella di tutte e quattro in termini tattici – commenta Cavina a fine gara -, ma contento di fatto le cose giuste che servivano. Bravi i ragazzi, certamente c’è ancora tanto lavorare, soprattutto a livello individuale per capire serve in questo campionato difficilissimo però siamo contentissimi e dobbiamo essere pronti alla prossima”.

Cristina Coppola

