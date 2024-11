Il mondo dell’economia e della finanza è anche per donne. Martedì 12 novembre alle ore 20.45 al Civico81 di via Bonomelli, viene presentato il libro Il coraggio di contare di Natasha Lusenti. Evento organizzato dal Git (Gruppo di Iniziativa Territoriale) di Cremona di Banca Etica, di cui il Consorzio Solco fa parte, in occasione dell’assemblea provinciale dei soci.

Oltre all’autrice, sarà presente Anna Fasano, presidente di Banca Etica, che ha fortemente voluto la pubblicazione del testo, coadiuvata dal collettivo di donne nato tra le dipendenti di Banca Etica.

I partecipanti avranno l’occasione di entrare nei racconti di riscatto di tante donne che hanno portato il proprio contributo per un’Italia migliore e porre delle domande alle relatrici. “È per noi consuetudine – spiega Piero Cattaneo, coordinatore del Git – cercare di allargare a tutta la cittadinanza i nostri incontri. La presenza della nostra Presidente Anna Fasano e dell’autrice del libro darà alla serata un valore aggiunto”.

© Riproduzione riservata