Climi extraterrestri: cosa ci insegnano i climi degli altri mondi sul clima della Terra, è questo il titolo del seminario divulgativo che terrà Michele Maris il 18 novembre, alle ore 20.45, presso il Cinema Teatro Filo di Cremona.

Questo appuntamento è l’ultimo dell’anno con la rassegna di eventi Camminare su un filo di seta – Rigenerazione dell’ecosistema, crisi climatica, sostenibilità e consumo critico. Esperienze e prospettive promossa dal Polo di Cremona del Politecnico di Milano.

Un’occasione per riflettere e agire: attraverso incontri, seminari e presentazioni di libri, la rassegna invita cittadini, studenti e appassionati a riflettere sulle sfide del nostro tempo e a scoprire le azioni concrete che ognuno di noi può mettere in atto per contribuire a un futuro più sostenibile.

Michele Maris è astrofisico e divulgatore dal 1997 in servizio presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste. Dal 2010 partecipa alle attività del gruppo di Astrobiologia dell’Osservatorio di Trieste il cui scopo è studiare modelli di atmosfere di esopianeti per determinare la loro abitabilità e i limiti alla rilevabilità di potenziali biosfere. Dall’AA 2023/24 è incaricato per il corso di Astrobiologia presso la Scuola di Dottorato di Ricerca in Astronomia dell’Università di Padova.

IL SEMINARIO

Climi (Extra)Terrestri: cosa ci insegnano i climi degli altri mondi sul clima della Terra. Quali mondi oltre alla Terra potrebbero ospitare la Vita? La domanda ha preso un nuovo significato se si considerano i 5.599 pianeti orbitanti altre stelle scoperti negli ultimi vent’anni e che si sono aggiunti agli altri pianeti noti del Sistema Solare. La risposta alla domanda è legata alla comprensione dell’atmosfera e del clima di queste migliaia di mondi alieni. Un clima troppo caldo, come quello di Venere, o troppo gelido, come quello di Marte, impedirebbero lo sviluppo della Vita. Le leggi fisiche che governano questi pianeti sono le stesse che reggono il nostro mondo e quindi possiamo adattare a questi corpi celesti gli strumenti con cui studiamo il clima della Terra ed i suoi cambiamenti. Il clima della Terra non è più un caso unico, ma è uno dei possibili climi per un pianeta. Capire il clima dei mondi extraterrestri ci permette di capire meglio il clima della Terra.

L’appuntamento è inserito nel Festival dei Diritti E domani? – Sguardi e visioni su nuovi orizzonti. (https://festivaldeidiritti.org/2024/ ) in collaborazione con CSV Cremona. “E domani?” è la possibilità d’immaginare il futuro: possiamo essere noi a determinare ciò che deve ancora accadere. Partecipano alla rassegna: Città Rurale, Filiera Corta Solidale, Nonsolonoi Altromercato, Slow Food Cremonese, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, Cai Cremona. La rassegna riprenderà nel 2025.

LE PROSSIME DATE

Lunedì 27/01/2025: Barbara Nappini (Presidente Slow Food Nazionale) presenta La natura bella delle cose, libro, ed. Slow Food

(Presidente Slow Food Nazionale) presenta La natura bella delle cose, libro, ed. Slow Food Venerdì 21/02/2025: Politecnico di Milano – Aula Magna – ore 10 Luca Mercalli terrà un seminario su: Crisi climatica e transizione energetica: quali scenari per il futuro?

terrà un seminario su: Crisi climatica e transizione energetica: quali scenari per il futuro? Lunedì 24/02/2025: Giuliano Rancilio presenta La dieta amica del clima: una piccola rivoluzione nella lista della spesa, Libro, Ed. Altreconomia.

Ove non diversamente indicato, gli incontri si terranno al Cinema Teatro Filo al lunedì sera ore 20.45

