Gi Group e i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona organizzano l’evento Recruiting Days con l’obiettivo di fare incontrare le persone in cerca di lavoro con le aziende in cerca di personale. Saranno presenti 11 importanti aziende del territorio pronte a svolgere colloqui di lavoro con i candidati.

L’iniziativa è in programma il 19 novembre (ore 9.30-12.30 presso il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore e ore 14-170 presso i Centri per l’Impiego di Cremona e il Centro per l’Impiego di Soresina) e il 21 novembre (ore 14-17 presso il Centro per l’Impiego di Crema). Per partecipare è necessario candidarsi al CpI di riferimento oppure a Gi Group.

Questa settimana sono 272 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, visionabili sul sito apposito, insieme alle “Altre Opportunità”, che sono le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego.

LE OFFERTE

