Importante incontro, nei giorni scorsi, per l’avvocatessa cremonese Anila Halili con il Ministro dell’Interno dell’Albania Taulant Balla che si è svolto nella capitale Tirana.

Sul tavolo della discussione moltissimi temi che riguardano gli appartenenti alla comunità albanese cremonese e non, che risiedono nella Repubblica Italiana.

A partire dalle tematiche riguardanti il diritto di famiglia, il diritto penale “ne bis in idem”, il riconoscimento dei certificati albanesi all’estero, la semplificazione delle procedure per la nomina legali in Italia dai cittadini residenti in Albania.

“Problemi questi”, ha sottolineato l’avvocato Halili, “che i cittadini albanesi incontrano nella loro vita quotidiana, e per cui chiedono l’intervento dello Stato albanese per la loro soluzione”.

All’interno degli incontri, organizzati dal Consiglio direttivo dell’associazione degli avvocati albanesi in Italia, c’è stato anche un confronto con l’Ordine degli avvocati a Tirana. E in particolare con il presidente della Camera nazionale degli avvocati Maksim Haxhia e con Rezarta Abdiu, direttore della formazione continua.

© Riproduzione riservata