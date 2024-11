Presentato un ordine del giorno in Comune a Cremona per impegnare il Sindaco e la Giunta a valutare la sperimentazione di nuove e più adeguate dotazioni per la Polizia Locale, tra le quali il taser e la cintura contenitiva. La proposta arriva dalla consigliera della Lega Jane Alquati. Non è la prima volta che il tema viene proposto in consiglio comunale, l’ultima a richiedere l’utilizzo di strumentazioni più adeguate era stata lo scorso ottobre l’allora capogruppo Simona Sommi.

“L’unica soluzione immediata all’ondata di episodi violenti – afferma Alquati – è il presidio del territorio, come ci sta dimostrando con il suo ottimo lavoro il nuovo Prefetto Giannelli, ed aggiungo, il mettere le forze dell’ordine in condizione di intervenire con efficacia perfino nelle situazioni più difficili. Questo ordine del giorno è nato in collaborazione con il Gruppo Lega Giovani Provinciale che ringrazio. Sono certa che l’Amministrazione debba quanto prima mettere a terra anche progetti educativi strutturati ed innovativi con investimenti di risorse importanti, ragionando su azioni di breve e di medio periodo”.

“La polizia locale è in prima linea nella lotta al degrado e alla criminalità – afferma il coordinatore provinciale Lega Giovani Filippo Raglio – come dimostrano i recenti interventi alla ribalta della cronaca locale. Tuttavia, essa si trova oggi a operare senza dotazioni adeguate ai servizi di pubblica sicurezza, perché per troppo tempo è stata concepita dal Comune solo come una stamperia per le multe. Il primo passo da compiere è riconoscerne il ruolo di tutela della sicurezza dei cittadini e, conseguentemente, addestrare e dotare gli agenti degli strumenti adeguati alle situazioni che già oggi incontrano in strada. Ben venga anche la prevenzione dei reati coi metodi “morbidi”. Ma questa non può essere elevata a soluzione esclusiva del problema, come sostiene la sinistra cremonese da decenni, con le conseguenze che abbiamo ora sotto gli occhi. Tra l’altro, mi chiedo con quale coraggio quelli che portano a cantare sotto il Torrazzo personaggi che inneggiano alla violenza e alla criminalità, parlino oggi della necessità di proposte educative per i giovani”.

“L’ordine del giorno parte dalla constatazione che “le forze di pubblica sicurezza quali Polizia di Stato e Carabinieri forniscono agli agenti impegnati nei servizi operativi strumenti quali il taser e le cinture contenitive. L’uso di questi strumenti sul nostro territorio da parte degli agenti di pubblica sicurezza si è registrato con successo e senza incidenti in numerose occasioni. In ultimo l’utilizzo della cintura contenitiva durante un arresto avvenuto in Via Dante sabato 2 novembre. Negli ultimi mesi si registrano in città numerosi episodi violenti e conseguentemente numerosi interventi delle forze di pubblica sicurezza ad alto rischio, anche con colluttazioni fisiche”.

