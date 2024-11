Poste Italiane ha partecipato questa mattina al convegno “Lavoro? Scelgo consapevolmente” dedicato a 300 studenti delle classi V delle Scuole Secondarie di Secondo Grado IIS Ghisleri, IIS Stanga, IIS Torriani, Liceo Vida di Cremona e IIS R. Da Vinci di Crema. L’incontro formativo è stato organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e dalla Consulta Provinciale degli Studenti presso l’Aula Magna dell’IIS Ghisleri di Cremona e ha avuto l’obiettivo di creare un momento di confronto tra chi gli studenti e le Aziende presenti tra cui Poste Italiane.

Il progetto nasce per dare informazioni, supporto e una guida per compiere delle scelte in ambito lavorativo e formativo che considerino sia il contesto di mercato che la sfera e gli interessi personali.

Filomena Monda, Direttrice dell’ufficio postale di Soncino, è stata uno dei relatori che assieme ad altri professionisti ha spiegato le opportunità di lavoro e di carriera che Poste Italiane offre ai giovani. “E’ stato un privilegio parlare di Poste Italiane ad una platea di giovani. Ho iniziato in questa azienda ne 2003 come portalettere e poi ho intrapreso un percorso di crescita che mi ha portato ad essere Operatrice di Sportello, Consulente Finanziaria e da 6 mesi Direttrice di un Ufficio Postale. Nell’immaginario comune Poste Italiane si occupa di recapito ed è presente sul territorio con gli uffici postali ma in realtà è un’Azienda che offre opportunità e ricerca profili professionali diversi con percorsi scolastici che spaziano in vari ambiti”

Filomena Monda, durante il suo intervento, ha raccontato come Poste Italiane sia una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capilllarità e fiducia; un’azienda con più di oltre 160 anni di storia e circa 120.000 dipendenti.

In provincia di Cremona Poste Italiane è presente con 120 uffici postali e quasi 200 portalettere che negli ultimi anni oltre a consegnare la corrispondenza, hanno ampliato il loro ruolo consegnando anche pacchi e seguendo le trasformazioni legate allo sviluppo dell’e-commerce.

Porsi a supporto delle esigenze della comunità è alla base dei valori e della missione aziendale del Gruppo e questo è possibile grazie al patrimonio umano dell’azienda che per il quinto anno consecutivo, è Top Employer grazie alle sue politiche di risorse umane e, in particolar modo, all’impegno rivolto al benessere dei dipendenti e delle loro famiglie. Ogni giorno negli uffici postali di Cremona sono operativi 128 operatori di sportello e 23 consulenti finanziari che si interfacciano con i clienti.

L’Azienda ha inoltre ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la sua capacità di garantire la parità di genere nell’ambiente di lavoro. La realtà cremonese vede circa il 70% di donne impiegate negli Uffici Postali di cui quasi il 66% guidato da una donna e il 48% circa formato da uno staff completamente femminile; mentre nel recapito lo staff è per circa il 40% composto da quote rosa.

