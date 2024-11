A Stagno Lombardo un regalo speciale nella ricorrenza di Santa Lucia: come previsto, verranno accreditati i Bonus per acquisto libri di testo e per il trasporto alle famiglie degli alunni che ne hanno fatto richiesta. E’ una misura messa in campo dall’Amministrazione Comunale a sostegno delle spese sostenute dagli studenti delle scuole medie e del biennio delle superiori, per l’acquisto dei libri di testo dell’anno scolastico in corso e per le spese di trasporto sostenute per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico per la città e per lo spostamento in città.

L’entità del rimborso riconosciuto per i libri di testo è del 50% della spesa mentre per il trasporto un bonus di 100 euro.

Le domande pervenute sono state 27 per il rimborso libri e 21 per il rimborso trasporti e hanno visto un ristoro

complessivo alle famiglie di circa 4.500 euro complessivi.

© Riproduzione riservata