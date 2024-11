La festa del torrone 2024 giunta alla sua 27esima edizione si conferma un appuntamento imperdibile per turisti, appassionati e golosi. Oltre 300 eventi accompagnati da 100 stand espositivi che hanno fatto degustare ai visitatori ogni tipologia di torrone proveniente da tutta Italia.

La festa del torrone non è solo gusto ma anche tradizione e cultura grazie ad eventi di spicco come la rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti nel 1441, evento durante il quale nasce il torrone.

“I numeri dell’edizione 2024 dicono che la Festa del Torrone è, di fatto, una festa di tutta la città, che in questi 9 giorni ha dimostrato di essere forte soprattutto quando sa fare sistema e mettere insieme idee e risorse. – commenta Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona – Manifestazioni come questa, fanno da vetrina e da volano ai prodotti, alle eccellenze e al saper fare artigiano delle nostre aziende, ingredienti che Cremona deve saper portare in alto, con fierezza, davanti al resto del mondo. Un ringraziamento sincero, a nome mio e di tutta l’amministrazione che rappresento, a Stefano Pelliciardi di Sgp Grandi Eventi e a chi, dietro le quinte e nei mesi precedenti, ha lavorato quotidianamente alla buona riuscita della kermesse che, al di là delle cifre, è fatta di persone. Imprese, famiglie e lavoratori che hanno creduto e credono, con la loro storia, nel valore della nostra tradizione”.

“La Festa del Torrone ogni anno riesce a stupire e a stupirci per i tanti visitatori che attrae – spiega Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi organizzatore della festa – e anche quest’anno è stata una grande manifestazione di popolo che ha richiamato in città migliaia di visitatori grazie ad un palinsesto attrattivo e variegato con nomi e testimonial di spicco da Cracco a Cabrini da Damiano Carrara e Gabriele Citti. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa kermesse risultato della stretta collaborazione con il Comune di Cremona, la Camera di Commercio di Cremona, Regione Lombardia, associazioni di categoria e imprese del territorio e ovviamente il pubblico presente. Grazie a questo straordinario lavoro di rete Cremona per 9 giorni si è trasformata nella città più dolce d’Italia con circa 400mila visitatori, 400 camper e 400 pullman. Pronti e già all’opera per l’edizione 2025”.

