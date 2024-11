Un grande spettacolo, come da tradizione, per la conclusione della Festa del Torrone, che ha incantato piazza del Comune, con le suggestioni e il fascino di evoluzioni acrobatiche, di luci, colori, sorprese ed effetti, intrecciati alla libera fantasia di artisti unici in grado di lasciare a bocca aperta i più piccoli ed emozionare gli adulti.

Il tutto all’ombra del Torrazzo. Un momento di forte impatto preceduto da un discorso di Stefano Pellicciardi che ha ricordato l’importanza della kermesse e ringraziato la città ma anche di Luca Burgazzi per il Comune di Cremona. Gremita la piazza della città che ha applaudita, estasiata, allo show di acrobati-farfalle dai volteggi come inno alla gioia.

