È “l’Osteria del Miglio 2.0” di Pieve San Giacomo il ristorante vincitore della decima edizione del “premio gastronomico Ugo Tognazzi”, concorso culinario dedicato al compianto e amato attore. La premiazione si è svolta nella sala dei quadri, nel palazzo comunale, domenica pomeriggio dalle 16.

A partecipare all’iniziativa, inserita nella cornice dell’ultima giornata della Festa del Torrone e organizzata come di prassi dalla “Strada del gusto cremonese”, diversi ristoratori provenienti da tutta la provincia di Cremona.

Risotti, gnocchi, tortelli, anguille in umido, baccalà, fino ai tipici marubini in brodo: grazie a questo concorso, diciassette cuochi cremonesi hanno avuto la possibilità di sfidarsi a suon di pentole e profumi della tradizione, con menù ispirati alla vita e ai film del “Grande Ugo”.

A rappresentare la famiglia Tognazzi la nipote dell’attore, Bice Brambilla (che ha dato il suo contributo anche come ‘giurata’). “Sono certa che lo zio sarebbe contento – ha affermato Brambilla – e che, a modo suo, non ha fatto mancare il suo assaggio ai piatti in gara”

Tre i premi (simbolici) consegnati per mano del presidente della “Strada del gusto cremonese” Fabiano Gerevini: per il vincitore un piatto con l’effige di Tognazzi, una targa invece per il secondo e il terzo classificato.

Un modo, ancora una volta, per ricordare un uomo amato nella “sua” Cremona come in tutt’Italia, attraverso una sua grande passione: la cucina. L’evento inserito all’interno della Festa del Torrone.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata