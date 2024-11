L’open day per aziende è un’iniziativa realizzata dall’istituto Torriani che ha coinvolto gli studenti del triennio del corso tecnico e del professionale insieme alle aziende del territorio. Nella settimana dall’11 al 18 novembre si sono svolti degli incontri durante i quali gli alunni dell’istituto, coadiuvati dagli insegnanti di materia, hanno incontrato dei tecnici e dei professionisti di aziende dei settori caratterizzanti il profilo della scuola: informatici, meccanici, elettronici, chimica dei materiali, biosanitario, manutenzione e made in Italy.

I tecnici e i professionisti aziendali hanno accompagnato gli studenti e le studentesse in un viaggio attraverso la realtà aziendale partendo dalle modalità con le quali si affronta un colloquio fino alle attività vere e proprie che vengono svolte sul campo da tecnici, operatori e manutentori.

A corredo di ogni incontro le aziende hanno presentato l’esperienza di un proprio dipendente, quasi sempre ex alunno dell’istituto, proprio per spiegare l’importanza del percorso formativo scolastico e di quanto le nozioni apprese a scuola siano poi servite per affrontare il mondo del lavoro.

All’evento hanno partecipato numerose realtà del territorio tra le quali: C2 Group, Softworld, IT Grupo Giva, Eurotecno, Elcos, Foma, Ofar, Italfond, Forgiatura Antonio Vienna, DVG, Green Oleo, Bionova, Cosper e Synergie Italia.

