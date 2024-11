Come ogni anno, Cremona propone una serie di iniziative nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un ricco programma, che passa dalla cultura alle manifestazioni pubbliche.

Da diversi anni il Comune di Cremona è capofila di progettualità condivise nell’ambito della Rete Territoriale per la prevenzione e il contrasto delle violenze contro le donne e, in collaborazione con i diversi soggetti aderenti alla Rete, organizza, promuove e sostiene il programma che si rivolge alla città.

“Anche nel 2024 l’Italia ha visto le donne continuare a subire maltrattamenti e violenze, quando non a morire, per mano di uomini che cercavano di comprimere la loro libertà” commenta l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna. “Tutti conveniamo che, affinché questo smetta di accadere, è necessario un radicale cambiamento di carattere culturale che passa necessariamente per l’educazione al rispetto nei confronti delle donne e che chiama in causa le famiglie, la scuola, la società nella sua interezza e le istituzioni.

Auspichiamo, pertanto, che il grande impegno profuso, in occasione del 25 novembre, da parte di numerose realtà del territorio cittadino nella promozione e nella realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione in tema di violenza di genere continui lungo tutto l’anno, oltre questa giornata simbolica”.

IL PROGRAMMA

