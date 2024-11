L’Ordine dei tecnici di radiologia medica e delle profesisoni sanitari di Cremonaha eletto l una nuova presidente, Giuliana Bodini, assistente sanitaria, che guiderà l’ente nel quadriennio 2024-2028. La neoeletta Presidente sarà affiancata dalla Vicepresidente Stefania Simonetti Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, dal Segretario Chiara Mondini Educatore Professionale, dal Tesoriere Giorgio Pelagatti Tecnico audioprotesista, e dai Consiglieri Giacomo Ceruti, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Nicolina Iapozzuto Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Merigo Silvia Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Orlandi Marco Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Podavini Pamela Ortottista e assistente di oftalmologia, Sabatini Renata Maria Logopedista, Tedoldi Federica Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Bettoni Laura Terapistdella neuro e psicom. età evolutiva, Viale Federica Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il Collegio dei revisori dei conti composto da La Sala Paolo Assistente Sanitario e Rizzini Sergio Tecnico prevenzione ambiente e luoghi di lavoro.

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Cremona rappresenta una comunità di oltre 1100 iscritti, distribuiti tra le 18 professioni sanitarie dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha già delineato le priorità per il mandato, puntando su obiettivi chiave come:

– Promuovere la formazione continua e lo sviluppo professionale degli iscritti, per garantire elevati standard di competenza e qualità nei servizi sanitari;

– Favorire la collaborazione interdisciplinare, valorizzando il ruolo delle diverse professioni all’interno del sistema sanitario;

– Rafforzare il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali promuovendo la conoscenza capillare delle professioni rappresentante;

– Innovare i processi organizzativi dell’Ordine, per renderlo più accessibile e vicino alle esigenze degli iscritti.

“Sono onorata di assumere questo incarico e grata per la fiducia riposta in me e nel Consiglio Direttivo. Lavoreremo con impegno per valorizzare il ruolo delle professioni sanitarie rappresentate dall’Ordine e per contribuire a un sistema sanitario sempre più efficace e inclusivo,” ha dichiarato Giuliana Bodini.

Il Consiglio Direttivo esprime entusiasmo e determinazione nel proseguire il percorso intrapreso, con l’obiettivo di consolidare l’Ordine TSRM e PSTRP di Cremona come punto di riferimento per gli iscritti e la comunità.

