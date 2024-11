La Giunta comunale torna a riunirsi nei quartieri. Dopo il Cambonino il sindaco Andrea Virgilio e gli assessori hanno scelto lo Zaist per la prossima seduta in programma mercoledì 20 novembre. L’obiettivo è sempre quello di dare un segnale di vicinanza dell’Amministrazione ai cittadini, portando simbolicamente l’organo collegiale fuori da Palazzo Comunale.

La seduta inizierà alle 8.30 nella sede Centro Sociale Aup (Associazione Unitaria Pensionati) V. Bonfatti in via Nuova Riposo, 6. Al termine, gli amministratori incontreranno i componenti del direttivo del Comitato di Quartiere, presieduto da Giulio Ferrari, e il parroco don Gianni Cavagnoli. Seguirà una visita nel quartiere.

“È importante portare avanti questo percorso, annunciato in campagna elettorale e iniziato il mese scorso con il primo appuntamento al Cambonino” sottolinea il sindaco. “Sono occasioni che permettono a noi amministratori di vedere da vicino quali sono le reali esigenze del quartiere e dei cittadini e per condividere con loro le priorità e i prossimi interventi da mettere in cantiere. Ogni mese sceglieremo un quartiere e con il locale comitato condivideremo temi, criticità e obiettivi”.

Impegno confermato anche dagli incontri portati avanti nei mesi scorsi nei quartieri dalla vicesindaco Francesca Romagnoli: “Con il Comitato del Quartiere Zaist c’è una forte collaborazione, i componenti sono attenti alle esigenze dei residenti e da loro è venuta la richiesta di attivare il tavolo di Quartiere. Per questo stiamo iniziando a definire gli interlocutori che rappresentino le varie realtà e le varie comunità da invitare in modo da portarlo organizzare già nel prossimo anno”.

© Riproduzione riservata