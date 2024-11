C’è anche Luca Quintavalla, ex sindaco di Castelvetro Piacentino, di origine cremonese, tra i piacentini che saranno eletti nell’Assemblea regionale dell’Emilia Romagna, dove il centrosinistra ha trionfato alle elezioni regionali con Michele De Pascale. Complessivamente, il voto in Emilia vede un Pd in fase crescente, con lo sfondamento oltre il 42 per cento.

© Riproduzione riservata