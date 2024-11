La terza edizione del Festival Internazionale del Documentario Urbano e del Cinema Ambientalista si arricchisce di una serata dedicata a un tema di grande rilevanza storica e sociale: le battaglie contro l’energia nucleare. Protagonista dell’evento sarà il documentario “Il Fronte Anti-Nucleare. La battaglia dell’OglioPo contro l’atomo”, scritto e diretto dal giornalista e autore Simone Bacchetta. Prima della proiezione l’autore e Paolo Bergamaschi, ex funzionario europeo e membro del Movimento antinucleare casalasco-viadanese, introdurranno il film con una riflessione sull’importanza della comunità all’interno delle lotte ambientaliste.

Il documentario ripercorre uno dei momenti più significativi della storia recente della Valle dell’OglioPo: le mobilitazioni popolari degli anni ’70 contro il progetto di costruzione di una centrale nucleare a Viadana. Attraverso testimonianze dirette, filmati d’epoca e approfondimenti, Bacchetta porta alla luce la determinazione e l’unione di una comunità che, con coraggio e tenacia, ha difeso il proprio territorio da un’opera considerata una minaccia per l’ambiente e la salute pubblica.

Simone Bacchetta è un volto noto del giornalismo locale e nazionale. Con oltre 12 anni di esperienza a CR1, dove conduce programmi di informazione e approfondimento come “Di primo mattino” e “24minuti”, Bacchetta ha realizzato reportage su temi di forte impatto sociale. Dalla Bosnia ad Amatrice, dalla Tamoil di Cremona alle proteste antinucleari, il suo lavoro è sempre stato guidato da un desiderio profondo di raccontare storie capaci di lasciare il segno.

Oltre alla sua attività televisiva, Bacchetta è anche corrispondente da Cremona per il Fatto Quotidiano e autore di numerosi articoli e reportage che mettono in luce la complessità delle sfide ambientali e sociali contemporanee. Questo nuovo documentario si inserisce in questa linea di impegno, offrendo uno sguardo autentico e appassionato su una battaglia che ha scritto un pezzo di storia locale.

Il Festival Fiducia non è solo un luogo di cinema, ma un punto d’incontro per idee, storie e persone che condividono l’obiettivo di costruire un futuro più sostenibile e consapevole. La proiezione sarà seguita da un dibattito, che approfondirà le dinamiche delle proteste antinucleari e il ruolo cruciale delle comunità locali nella difesa dell’ambiente.

