Ieri pomeriggio (mercoledì 20 novembre) i Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato un uomo di 39 anni, residente in provincia di Milano, pregiudicato, ritenuto responsabile di un furto presso un supermercato del paese.

Una pattuglia della Stazione di Castelleone è intervenuta poco dopo le 17.00 di mercoledì presso un esercizio commerciale di Castelleone perché era stato segnalato che un uomo era stato fermato con della merce non pagata.

I militari sono arrivati sul posto e hanno saputo dal responsabile della vigilanza che, attraverso i monitor della videosorveglianza, era stato visto un uomo entrare nel negozio e recarsi nel reparto profumeria e cosmetica. Qui il 39enne aveva preso dei prodotti che aveva messo in un cestino della spesa. Poi si era spostato in una corsia differente e aveva nascosto i prodotti sotto la maglia. Infine, si era recato verso le casse dove aveva pagato solo un prodotto di scarso valore, cercando di allontanarsi, ma era stato fermato per tempo.

I militari hanno verificato che aveva rubato deodoranti, creme, matite cosmetiche e altro per un valore complessivo di oltre 150 euro, tutto restituito al responsabile del negozio. Il 39enne è stato accompagnato in caserma e denunciato per furto.

© Riproduzione riservata