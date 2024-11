“Fuori fascisti da Università”, cori contro delegazione Fratelli d’Italia alla Sapienza – Video

(Adnkronos) – “Fuori i fascisti dall’università”. Con questo coro la delegazione di Fratelli d’Italia è stata accolta dagli studenti dell’università La Sapienza di Roma. Tensioni davanti alla facoltà di Farmacologia, dove i parlamentari si sono recati per verificare che le elezioni studentesche si stessero svolgendo in maniera regolare.

“Siamo qui perché ieri sera un gruppo di ragazzi di Azione Universitaria è stata cacciata dall’università a elezioni in corso. Cosa che ho denunciato stamattina in Aula” ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Marco Perissa alla Sapienza di Roma. “E oggi eravamo venuti per vedere se era possibile svolgere il diritto di voto. Purtroppo quello che abbiamo trovato ci spinge a pensare che non è possibile. Addirittura penso sia il caso di considerare la possibilità di annullare queste elezioni perché quello che succede qui dentro è vergognoso”. “Il problema è che i ragazzi non possono stare in ateneo a fare un po’ di campagna elettorale – prosegue – perché poi se entrano nell’ateneo vengono schiacciati al muro da facinorosi urlanti è complicato”.