Il vento di oggi ha causato diversi interventi dei Vigili del Fuoco in varie parti della provincia. Tegole e camini pericolanti nel capoluogo, in via Volturno e via Ossalengo; a Castelleone in viale Santuario, a Trescore Cremasco. A Crema interventi per alberi pericolanti in via Serenissima, mentre a Robecco d’Oglio (località Pirolo) e a Crema in via Everest sono stati rimossi oggetti che intralciavano la sede stradale.

