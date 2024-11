Celebrata in Comune la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per questa importante ricorrenza, il Comune di Cremona – Assessorato all’Istruzione ha infatti promosso un momento di condivisione sui diritti con alunne, alunni e insegnanti di alcune scuole primarie cittadine grazie al supporto dall’insegnante e volontaria Unicef, Mariagrazia Ghignatti.

Dopo i saluti del sindaco Andrea Virgilio, dell’assessore all’Istruzione Roberta Mozzi, e dell’assessore Paolo Carletti, presente Silvia Bardelli, dirigente del Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale è stata data voce ai bambini e alle bambine alunni della classe V della Scuola primaria Maria Teresa Zaniboni (Boschetto) sul diritto alla partecipazione. E’ stata poi la volta degli alunni e delle alunne delle classi IV A e IV B della Scuola primaria A. Manzoni sul diritto di esprimersi (libertà di pensiero e scelta).

Dopo che questi giovanissimi allievi si sono congedati, hanno preso posto nella Sala dei Quadri altri bambine e bambini, per l’esattezza alunne e alunni delle classi I A e I B della Scuola primaria Capra Plasio, con i quali è stato condiviso il tema del diritto all’istruzione, mentre le bambine e i bambini che frequentano la classe IV B, sempre della Scuola primaria Capra Plasio, si sono soffermati su diritto e dovere ad avere spazi adeguati, puliti e funzionali per apprendere.

Prima dei saluti finali, è stato proiettato un breve filmato di Unicef Italia. Infine, i bambini, accompagnati dalle maestre che li hanno seguiti in questo percorso, hanno donato al Sindaco gli elaborati da loro realizzati.

Questa iniziativa è stata un’occasione per rinnovare l’attenzione di tutti verso il rispetto e il riconoscimento della centralità dei diritti di ogni bambino, bambina e adolescente, in ogni luogo del mondo, e soprattutto di fronte alla loro sofferenza nei tanti contesti di guerra e di emergenza umanitaria.

Ascolta il futuro è il messaggio Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nella quale l’Unicef invita gli adulti ad ascoltare le bambine e i bambini rispetto a ciò che immaginano per il proprio futuro e per i propri diritti. Solo sostenendo un dialogo significativo tra generazioni è infatti possibile realizzare i diritti di tutti e di ciascuno, ovunque. D’altro canto, la Convenzione sui diritti dell’Infanzia fornisce una visione duratura, capace di proiettarsi nel futuro, per tutelare, rispettare e realizzare i diritti di ogni persona di minore età.

