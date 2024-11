Grande attesa nel Campus di Cremona del Politecnico di Milano per la Tavola Rotonda che si terrà mercoledì 27 novembre, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, nell’Aula Magna Maffezzoni.

Durante l’evento, organizzato dal Polo di Cremona in collaborazione con il Career Service d’Ateneo, i referenti tecnici di ACCENTURE S.P.A., CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. e FEDEGARI AUTOCLAVI SPA racconteranno in uno speech di circa 15 minuti il loro ruolo in azienda e i progetti sviluppati.

Grazie alle loro testimonianze sarà possibile conoscere nel dettaglio i ruoli professionali dei diversi settori; le skills più importanti; le possibilità di carriera all’interno dei settori.

Gli studenti che parteciperanno all’incontro potranno così integrare le conoscenze trasmesse nei Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale e in Ingegneria Informatica con le esperienze dirette dei referenti aziendali e dare uno sguardo a cosa li aspetta dopo il conseguimento del titolo.

Nel pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, gli studenti avranno la possibilità di mettersi alla prova partecipando ad un assessement suddivisi in gruppi guidati da assessor di ACCENTURE S.P.A. e FEDEGARI AUTOCLAVI SPA.

Un Assessment è un colloquio di gruppo diffuso nelle aziende come modalità di selezione e di valutazione delle persone che serve a individuare potenzialità e attitudini per decidere di assumere o programmare la crescita delle carriere.

Grazie a questa prova gli studenti potranno partecipare a un processo simulato di selezione, mettersi in gioco in un contesto di gruppo, rendersi conto di quali sono le competenze “soft” più richieste nel mondo del lavoro, conoscere meglio i propri punti di forza, come metterli in pratica e come migliorarli.

Per maggiori informazioni: sito https://www.polo-cremona.polimi.it/ mail segreteria-cremona@polimi.it

© Riproduzione riservata