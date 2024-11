Si intitola “Il silenzio di un padre” il libro scritto da Carolina Manfredini che verrà presentato venerdi 29 novembre nella sala polifunzionale di Corte de’Frati alle 21. Il frutto di 7 anni di ricerche archivistiche in vari archivi italiani, un libro con lo sguardo non rivolto passato ma al presente.

“Il silenzio di un padre” rappresenta il silenzio di un genitore, chiuso nel dolore dignitosamente sopportato da ex internato- detenuto innocente, forte della sua dignità fierissima di contadino cremonese, con tanta voglia di lavorare e amare la sua numerosa famiglia, ricco solo della forza del suo umile lavoro.

“Le ricerche sono ancora in atto – afferma l’autrice – essendo mio padre detenuto dall’ ottobre 1944 al maggio 1945 in un Campo di concentramento a POSEN -POZNAN STALAG XXI D- oggi MARTIROLOGIO- col quale collaboro da tre anni nel cercare di portare studenti nel loro bellissimo museo-martirologio a POznan in Polonia.

“Le nuove tecnologie permettono la traduzione simultanea dei documenti in lingua polacca, tedesca, russa avendo mio padre subito una doppia deportazione dalla Polonia alla Russia, resto fiduciosa di trovare altri documenti. I fatti odierni ritengo siano riconducibili a quelli accaduti nel 1940-1945, data che vede anche mio padre tra le migliaia di internati militari italiani, prima scordati dalla storiografia italiana, sempre molto attenta a non dire nulla, oggi rivalutati e studiati”.

Alla presentazione di Corte de Frati sarà presente anche la dottoressa Daniela Mondoni, cremonese, fresca di nomina come Funzionario archivista del Ministero della Cultura.

© Riproduzione riservata