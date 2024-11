Ilenia Cirrone (candidata nellla lista di Ferruccio Giovetti alle scorse elezioni amministrative) ha ritirato la sua candidatura a membro del Cda di Fondazione Città di Cremona, protocollata in Comune appena pochi giorni fa, il 18 novembre. Da un esame delle norme infatti risulta incandidabile essendo stata consigliere comunale nella passata legislatura, seppure per appena un mese, tra maggio e giugno, in sostituzione di Roberto Chiodelli.

“Mi sono confrontata con un amico avvocato esperto di diritto amministrativo, a cui chiedo consiglio anche quando devo approfondire tematiche inerenti al mio lavoro, e sono arrivata in autonomia alla conclusione di ritirarmi”, afferma Ilenia Cirrone. Aggiungendo però subito dopo: “Mi chiedo come sia stato possibile che qualcuno abbia diffuso la mia disponibilità alla candidatura prima ancora che se ne parlasse nel nostro gruppo. A tutt’oggi non so da chi sia uscita la notizia, visto che Ferruccio Giovetti non ha mai rilasciato dichiarazioni in tale direzione, e tantomeno io”.

Cirrone rivela poi un altro aspetto della vicenda: “Quando il mio nome è uscito sulla stampa noi della lista Giovetti non ci eravamo neppure riuniti. La riunione si è svolta sucessivamente e Ferruccio ha lasciato liberi tutti i componenti della sua Lista in corsa per le amministrative 2024, di presentare la propria candidatura, alla luce del fatto che il dato oggettivo era ‘lo spazio alla lista’”.

Un ritiro dunque condito da polemiche: “Chi ha diffuso la notizia ha fatto i conti senza l’oste, ha peccato d’ignoranza e superficialità – aggiunge l’esponente della Lista Giovetti -. La prima domanda che chi è posto a capo di scelte amministrative dovrebbe farsi è: chi ho davanti a me e che background ha questa persona? Dopodichè si possono fare affermazioni e addirittura proposte. Sono i fondamentali per non fare brutte figure, soprattutto da parte di chi direttamente o indirettamente si trova in prima linea a gestire una città”.

