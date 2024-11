Coppa Davis, oggi la semifinale Italia-Australia: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il sogno Coppa Davis continua. L’Italia, dopo la vittoria in rimonta nei quarti di finale contro l’Argentina, oggi 23 novembre torna in campo a Malaga per una semfinale che si preannuncia dura e spettacolare. Avversaria degli azzurri l’Australia, che ha eliminato, un po’ a sorpresa gli Stati Uniti di Ben Shelton e soprattutto Taylor Fritz.

A guidare la Nazionale italiana ci sarà ancora una volta Jannik Sinner, fresco di trionfo alle Atp Finals, che vuole chiudere un 2024 da sogno, impreziosito anche dalla vittoria, sempre a Malaga, della selezione femminile nella Billie Jean King Cup.

Italia e Australia scenderanno in campo al ‘Martin Carpena’ di Malaga oggi, sabato 23 novembre, alle ore 13. In totale sono due i precedenti tra le due Nazionali, divisi equamente con una vittoria a testa. L’ultimo incontro risale alla finale della scorsa Coppa Davis, quando l’Italia si impose 2-0 e tornò a vincere dopo 47 anni di attesa.

Il match tra Italia e Australia sarà trasmesso in diretta e in chiaro sui canali Rai, ma anche su quelli SkySport. La semifinale di Coppa Davis sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, NOW e l’app SkyGo