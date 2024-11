Il Liceo delle Scienze Umane “Anguissola” di Cremona, come istituto capofila per le scuole delle province di Cremona e Mantova nelle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ha dedicato la mattina a un incontro in tema con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che cadrà il 25 novembre e l’inaugurazione della mostra “Com’eri vestita”, allestita nella sede e nella succursale.

Un momento che si è aperto con il benvenuto del dirigente scolastico, Roberto Calabrese, in carica da soli dieci giorni, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa, coordinata dai docenti Silvia Priori, Chiara Maggio e Daniele Massaro, che ha coinvolto attivamente gli studenti nel ruolo cruciale di formazione e sensibilizzazione dei propri coetanei.

L’Assessore a politiche sociali e Fragilità, Marina Della Giovanna, ha aperto l’incontro affrontando il tema dello stupro come abuso di potere e strumento di umiliazione. Ha evidenziato come il linguaggio possa diventare complice di narrazioni che minimizzano le responsabilità maschili e colpevolizzano le donne, sottolineando la necessità di un cambiamento culturale.

Lucia Frassi, operatrice di accoglienza presso il centro antiviolenza Aida di Cremona, ha ipnotizzato gli studenti presenti e quelli collegati in remoto con un intervento di valore, intenso e ispirato, condividendo l’importanza di “fare rumore” e affrontare insieme temi difficili. Ha spiegato come il processo di denuncia per le donne sia spesso accompagnato da vergogna e paura, aggravate da una società che tende a colpevolizzare la vittima. “Il problema è strutturale – ha dichiarato Frassi -, e la violenza non è solo un tema femminile: dobbiamo parlarne tutti”.

Frassi ha anche ricordato il numero antiviolenza 1522, invitando a diffonderlo come strumento di aiuto immediato, raccontando come funziona il lavoro dei centri antiviolenza nel garantire protezione e supporto alle donne in percorsi di autonomia: “Quest’uno ad ottobre avevamo già accolto il numero di donne incontrate in tutto il 2023 – ha proseguito la professoressa Frassi -. Noi rappresentiamo le donne che si sentono di dire basta ma c’è tutto un sommerso che ha bisogno del nostro aiuto. Una donna non è sola quando c’è una rete che diventa la sua risorsa”.

E ancora: “La donna subisce vittimizzazione primaria quando è vittima di un reato, ma quando alla condizione di vittima di un crimine odioso, ma spesso è costretta a vivere anche una vittimizzazione secondaria, dunque, attenzione sempre al linguaggio. Oggi cosa possiamo fare? Prendere il coraggio e riappropriarci del consenso”.

Particolarmente significativo l’intervento delle ragazze del comitato studentesco “L’amore non distrugge”, nato all’interno dell’istituto. Zoe, ex presidente e ora testimonial del gruppo, ha descritto il comitato come una rete capace di unire e far crescere. L’attuale presidente, Gaia, ha presentato e descritto la mostra curata dagli studenti in collaborazione con il Romani di Casalmaggiore e lo Stradivari di Cremona: un allestimento digitale e scenico che racconta 12 storie vere di donne vittime di violenza e di vittimizzazione secondaria. Andrea e Giorgia, vicepresidenti del comitato, hanno emozionato narrando due delle storie incluse nella mostra.

L’obiettivo, come ribadito dagli studenti, è quello di smantellare i pregiudizi e sensibilizzare le persone su un problema troppo spesso ignorato. L’incontro si è chiuso con il taglio del nastro e il messaggio che la lotta alla violenza di genere è un impegno che riguarda tutti, uomini e donne, giovani e adulti, e che deve partire da una cultura del rispetto e del dialogo.

Cristina Coppola

