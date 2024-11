“Si impegna il sindaco a produrre, promuovere e diffondere la statistica di genere (raccolta e analisi di dati disaggregati per genere e liberi da stereotipi, disponibili in formato aperto, interoperabili), quale strumento indispensabile per poter costruire qualsiasi programmazione e azione politica realmente efficace per il contrasto alle disuguaglianze di genere”: questa la richiesta contenuta nell’ordine del giorno promosso dal consigliere comunale Maria Vittoria Ceraso (Oggi per domani).

La consigliera vorrebbe quindi che, attraverso lo studio delle statistiche, si riuscisse a identificare più chiaramente determinate problematiche.

A questo proposito, Ceraso ha anche presentato un’interrogazione, a fronte del fatto che da qualche anno il Comune non sta più pubblicando i dati dell’annuario statistico, e si chiede “quando verranno pubblicati i dati aggiornati relativi a tutte le sezioni dell’annuario statistico 2023 (dati 2022) e 2024 (dati 2023)”.

