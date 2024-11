Una partita poco spettacolare, ma vincere era di fondamentale importanza. La Cremonese, dopo due sconfitte consecutive, torna al successo, battendo di misura il Frosinone. I grigiorossi, con il ritorno di Stroppa in panchina, superano di misura i ciociari con il risultato di 1-0. Decide l’incontro un gol nella ripresa del Mudo Vazquez.

Gli ospiti ci provano già al 9’ con Gelli che controlla, alza il pallone e prova una rovesciata spettacolare, Fulignati si rifugia in corner. Un minuto dopo Buonaiuto viene servito in profondità, ma sbaglia lo stop e viene chiuso in uscita da Cerofolini. All’11’ cross teso dalla sinistra di Buonaiuto per Collocolo che, di interno piede, mette a lato.

Al minuto 13 Sernicola attacca la profondità sulla sinistra e mette dentro per Bonazzoli che controlla e calcia col mancino alla ricerca del secondo palo, ma la sua conclusione è larga. Al 15′ Zanimacchia serve involontariamente Cichero che da buona posizione calcia a lato. Al 21′ sponda di tacco di Bonazzoli per Vazquez che, da pochi metri rispetto alla porta avversaria, esita un attimo di troppo, calcia debole e trova la respinta di Cerofolini.

Al 23′ doppia sterzata di Sernicola che crossa col mancino, sul secondo palo Bonazzoli calcia di prima intenzione al volo, ma il tiro è alto. Al 37′ sponda di Antov e conclusione di prima in girata di Bonazzoli, che però trova il grande intervento di Cerofolini.

Dopo 10 minuti nel secondo tempo la Cremo trova il vantaggio: calcio d’angolo battuto da Castagnetti, spizzata sul primo palo di Ravanelli che trova Vazquez sul secondo palo per la deviazione vincente dell’1 a 0. Nella fascia centrale del secondo tempo Cremonese e Frosinone non riescono a rendersi pericolose, così iniziano le girandole di cambi. Stroppa inserisce, in pochi minuti, De Luca, Pickel, Barbieri e Majer per Buonaiuto, Collocolo, Vazquez e Zanimacchia.

All’85′ Bonazzoli serve De Luca che, tutto solo, calcia debole col mancino, Cerofolini blocca con il piede. Un minuto dopo, altra chance per il 9 grigiorosso che, a tu per tu con Cerofolini, non riesce ad angolare la conclusione colpendo in pieno il portiere avversario.

La Cremonese, grazie a questi tre punti, raggiunge quota 21 punti, al quinto posto, a -9 dal secondo posto. Prossimo impegno per i ragazzi di Stroppa sabato 30 novembre a Bolzano contro il Sudtirol.

Simone Guarnaccia

