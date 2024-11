Sarà presentato il prossimo 1 dicembre alle ore 18 presso il Cremona Palace Hotel di Costa s.Abramo il calendario Apom per il 2025, giunto alle 16esima edizione. La manifestazione è su invito e ha lo scopo di riunire pazienti, familiari, amici e sostenitori dell’Associazione attiva nella prevenzione dei tumori femminili per un piacevole momento augurale con apericena. Un richiamo discreto e costante all’educazione alla salute, con la valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città.

E’ necessario per motivi organizzativi confermare la propria presenza entro il 27 novembre via sms o whatsapp al numero 353.4448566 oppure via mail: info@apomcremona.it

